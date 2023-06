LO ÚLTIMO | Messi jugará la próxima temporada en el Inter de Miami

Leo Messi jugará la próxima temporada en el Inter de Miami. El jugador ya ha tomado la decisión aunque todavía falta la firma del contrato con el club estadounidense. De esta manera, ha descartado las ofertas que tenía del Barcelona y del fútbol árabe. El club azulgrana le pretendía desde hace tiempo mientras que en Arabia la oferta económica era enorme. El argentino, sin embargo, ha optado por irse a Estados Unidos.

No ha sido una decisión fácil. Por una parte, estaba la opción de regresar al Barcelona. Era una propuesta muy atractiva para el jugador y para su familia que querían regresar a la Ciudad Condal. Es cierto que el Barcelona presentaba muchas incógnitas por los problemas económicos que atraviesa la entidad que no podía inscribirle de inmediato.

Se habían producido varias conversaciones entre el padre del jugador y Joan Laporta. El club le aseguraba que podría inscribirle en este mercado, pero eso requería su tiempo. Leo no quería esperar y también tenía la experiencia de hace dos años cuando creía que iba a renovar y al final tuvo que marcharse a París..

Por otra parte, desde Arabia le tentaban con una oferta millonaria. No había ningún otro sitio en el que fuera a ganar tanto dinero como allí. Sin embargo, la propuesta deportiva no era tan interesante. Leo quería estar en un fútbol competitivo para disputar la próxima Copa América a pleno rendimiento. Y eso en Arabia no lo iba a conseguir. Una propuesta, además, que para la familia no era atractiva.

La solución ha sido el Inter de Miami. Leo ha querido también salir un poco de la presión de jugar al máximo nivel en Europa. La última experiencia en París no ha sido satisfactoria con todos los problemas que ha tenido en las últimas semanas. La MSL es una Liga competitiva, es evidente que no está al nivel de las grandes competiciones europeas, pero sí tiene un nivel atractivo.

