Barcelona ficha a la joven promesa brasileña Vitor Roque

Edwin van der Sar (Voorhout, 1970) ha protagonizado una de las noticias más desagradables de este verano. El exportero de Ajax, Juventus, Fulham y Manchester United sufrió un derrame cerebral mientras se encontraba de vacaciones en Croacia y se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9