Arrestan a seis personas por insultar a la árbitra ruandesa Mukansanga

Liam Gordon es un futbolista profesional guyanés, nacido en Inglaterra. Hoy sábado 18 de enero jugó como titular en la cuarta ronda de la FA Cup contra el Leicester City, algo que aun no se cree visto que hace unos meses estuvo al borde de perder una pierna.

A mediados de 2022, Gordon estaba en la que fue su primera sesión de entrenamientos con el Walsall Football Club, equipo de la Ligue Two (Tercera División de Inglaterra).

Pero lejos de ser un día soñado, el futbolista de 23 años vivió una terrible pesadilla cuando cayó al suelo por el dolor que le causó lo que le determinaron como un síndrome compartimental compuesto.

El episodio sufrido por el guyanés fue el resultado de una serie de calambres en las piernas que se habrían acumulado con el tiempo. “El fisio del club me dijo que este tipo de lesiones suelen ser el resultado de accidentes automovilísticos o un trauma repentino similar y que generalmente hay una ruptura compuesta. Pero ese no fue mi caso, ¡solo estaba corriendo!”, señaló Gordon.

Liam contó que el diagnóstico inicial había sido un esguince en la espinilla, por lo que desde el hospital lo enviaron a casa a descansar tres semanas. Hoy, agradece la intervención de los médicos profesionales del equipo, quienes profundizaron y determinaron que había que hacerle una resonancia magnética que, terminó detentando una infección masiva.

“No estaríamos teniendo esta conversación ahora si no lo hubieran hecho. El club no solo salvó mi carrera, me salvó la vida. Fui readmitido en el hospital y los cirujanos y especialistas me dijeron que debería haberme operado seis horas después de que sucedió; tuve la mía SEIS DÍAS después”, contó el lateral izquierdo.

Liam prosiguió diciendo: “Esa infección casi me cuesta mi carrera porque me dijeron que había un punto en el que la única opción hubiera sido amputar la pierna”.

“Me estoy pellizcando por poder jugar contra un equipo de la Premier League como el Leicester, que ganó el trofeo hace tan poco tiempo”, fueron las palabras de Gordon publicadas por un medio local.

💬 "Estamos todos ansiosos pra esse jogo, e especialmente porque será em nossa casa, temos o apoio dos nossos torcedores, então não temos nada a temer."



🗣️ Liam Gordon visando o jogo de amanhã contra o Leicester City pela FA Cup pic.twitter.com/PCsITKSkBB — Walsall FC Brasil (@walsallfcbrasil) January 27, 2023

