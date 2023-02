Jugador de Al Nassr lanza mensaje contra Cristiano Ronaldo: “Su presencia nos hace más difíciles los partidos”

El futbolista uruguayo y figura del Real Madrid, Federico Valverde, reconoció que está atravesando un mal momento tras su participación en el Mundial de Qatar 2022, competencia en la que la selección de Uruguay no logró los resultados obtenidos y causó un gran golpe en todos los jugadores charrúas.

Durante una conferencia de prensa previa al partido que disputará el cuadro blanco este miércoles contra el Al-Ahly, correspondiente al Mundial de Clubes, el mediocampista admitió que el torneo de la FIFA le “afectó”, aunque se mostró convencido de poder sobreponerse a este problema y recuperar el nivel deportivo que tenía antes de viajar a Qatar.

“Me afectó el Mundial. Cuando uno va a por un objetivo, tiene tanta ilusión y optimismo de que todo va a ir bien con tu país, vas con el sueño de un niño representando a millones de personas para intentar llegar lo más lejos posible y pelear por ganar, al no poder hacerlo te da tristeza. Todo lo que trabajamos parece que no sirvió de nada y duele”, dijo Valverde en el estadio Príncipe Moulay Abdellah.

💬 @fedeevalverde en la rueda de prensa previa a la semifinal del Mundial de Clubes.#ClubWC pic.twitter.com/mh85LiqmME — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 7, 2023

“Tiene que servir para seguir mejorando mi forma física y de asumir determinados momentos. En el fútbol no siempre pasan cosas buenas y hay que saberlo llevar. Llegué con un rendimiento muy bueno y ahora no es el mismo, pero es parte del fútbol. Siempre hay baches y hay que seguir con la misma actitud para volver a seguir siendo importante en el Real Madrid, ser capitán como siempre quise y, poco a poco, volver a mi rendimiento bueno”, añadió.

Valverde también agradeció el apoyo de su familia en estos momentos tan difíciles y especialmente a su pareja Mina Bonino, quien constantemente lo ayuda a superar su actual bajón deportivo.

“Trato de disfrutar en el campo pero cuando los resultados no se dan y a nivel personal tampoco, genera frustración y rabia. Contra el Atleti salí triste y ante el Mallorca lo mismo. Somos muy competitivos, queremos ganar siempre y cuando me voy con un resultado que no quiero, me genera enfado. Tengo que seguir mejorando y aprendiendo porque no siempre se puede ganar aunque se trabaje para ganar lo máximo posible”, destacó.

En defensa de Vinícius

Durante la conferencia de prensa Federico Valverde también salió en defensa de su compañero, el delantero brasileño Vinícius Jr., quien constantemente es atacado por los aficionados y frenado por los rivales en el campo de juego.

“Es una persona increíble, con muchos valores. Dentro del campo trata de disfrutarlo, es su forma de ser. Siempre digo que tantas faltas en un campo es parte del juego, tenemos que defenderlo los compañeros. Otra cosa es el racismo y lo que pasa en los campos, tanta bronca… es un chico de 22 años. No se piensa que tiene la edad de a lo mejor el hijo de muchos que están en la grada. El folclore del equipo es apoyar a tu equipo, pero cuando hay tantos problemas con el mismo futbolista es porque igual tienen problemas en casa y se la agarran con un rival. Creo que Vinicius merece respeto”, concluyó.

