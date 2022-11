Conozca qué modelos de celular no tendrán WhatsApp a partir del 30 de noviembre

Un hombre de 55 años identificado como Zhan protagonizó un accidente fatal en Chaozhou, provincia de Guangdong, en el sur de China, cuando perdió el control de su auto Tesla, dejando dos muertos y tres heridos. Mientras las autoridades investigan el hecho, la compañía de Elon Musk aseguró que colaborará en las pesquisas.

El hecho, ocurrido el pasado 5 de noviembre, se saldó con la muerte de un motociclista y una estudiante de secundaria, según informó la cadena Jimu News, que publicó un video en el que se ve cómo un cauto Tesla modelo Model-Y circula a gran velocidad totalmente fuera de control y choca contra otros vehículos y un ciclista.

“La policía está buscando actualmente una agencia de evaluación de terceros para identificar la verdad detrás de este accidente y proporcionaremos activamente cualquier asistencia necesaria”, prometió el fabricante de vehículos eléctricos a la agencia Reuters mientras crece la polémica.

China es el segundo mercado más grande de Tesla, y el accidente -y un posible fallo en el software- fue uno de los principales temas de tendencia en la plataforma de medios sociales Weibo el domingo.

La policía de tráfico local informó que la causa del incidente en la ciudad de Chaozhou aun no ha sido identificada pero familiares del conductor involucrado aseguraron que tuvo problemas con el pedal del freno cuando estaba a punto de aparcar frente a su tienda familiar.

La familia de Zhan sigue esperando los resultados del peritaje del vehículo.

Tesla dijo que los videos muestran que las luces de freno del coche no estaban encendidas cuando iba a toda velocidad y que sus datos mostraban problemas como que no se pisaban los frenos durante todo el recorrido del vehículo.

Por su parte, la policía de tráfico descartó la posibilidad de que Zhan condujera bajo los efectos de las drogas y el alcohol, y señaló que el vehículo sería sometido a pruebas.

Un usuario de Weibo, identificado como Zhanqiubi, y declarado como familiar del propietario del Tesla implicado, dijo que Zhan no pudo aparcar porque el pedal del freno “estaba duro y no pudo detener el vehículo después de pulsar el botón de aparcamiento”. Cuando el auto se puso en marcha, empezó a acelerar repentinamente y ya no pudo frenar.

La Corporación de Radiodifusión de Jiangsu informó el 7 de noviembre en Weibo que un propietario de un Tesla, identificado como Jing, en Nanjing, provincia de Jiangsu, al este de China, también perdió el control de su automóvil eléctrico durante unos 1,8 kilómetros y fue frenado a la fuerza al tocar los bordes de las carreteras y el puente.

El centro de Tesla en Nanjing indicó que la velocidad máxima alcanzó los 150 kilómetros por hora durante el accidente, y que el interruptor eléctrico estaba pisado sin frenos, mientras que Jing subrayó que había pisado los frenos.