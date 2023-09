Novia de Cristiano Ronaldo causa envidia con vestido de la película «Mujer Bonita»

Através de sus redes sociales, Kourtney Kardashian reveló que tuvo una cirugía de emergencia para salvar la vida del bebé que lleva en el vientre. La situación fue tan delicada que su esposo, el baterista de Blink-182, Travis Barker, tuvo que interrumpir la gira que lo tenía viajando por Europa para regresar de emergencia a Estados Unidos y cuidar de Kourtney.

La socialité compartió una fotografía en su Instagram oficial donde Barker sostiene su mano, la cual tiene un catéter atravesando su piel. La imagen está acompañada de un mensaje que comienza con un agradecimiento a los doctores, a su madre Kris y por supuesto, a su esposo.

Kourtney agrega en el comunicado que el evento fue en especial traumático debido a que en el pasado había tenido tres embarazos “realmente fáciles” resultado de su antigua relación con el modelo Scott Disick, compartiendo su admiración y respeto por las mujeres que se han visto en situaciones complicadas por salvar la vida de sus bebes.

“Como alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de precipitarme a una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a entender esa sensación de miedo. Ahora entiendo y respeto mucho más a las madres que han tenido que luchar por sus bebés durante el embarazo. Alabado sea Dios. Salir del hospital con mi bebé en la barriga y a salvo fue una verdadera bendición”.

Diversas celebridades como Alyssa Milano, Mayte Perroni, Winnie Harlow y Suki Waterhouse compartieron mensajes de apoyo para Kourtney, además del mismo Travis quien se limitó a escribir “Dios es grande”.

Poco antes de que Kourtney compartiera la publicación, Barker pidió a sus fanáticos que se unieran en una oración sin especificar el motivo, además de compartir fotografías de él en una capilla. Paralelamente, Blink-182 compartió el comunicado donde confirmaban que sus shows en Gran Bretaña se pospondrían.

“Debido a un asunto familiar urgente, Travis ha tenido que volver a casa a los Estados Unidos. Los shows de Glasgow, Belfast y Dublín se posponen. Se proporcionará más información con respecto a su regreso a Europa y las fechas reprogramadas tan pronto como esté disponible”.

Después de que Kourtney publicara que la noticia, el músico también compartió su alivió en X (antes Twitter) tras la cirugía que puso en riesgo la vida de su hijo nonato. Barker, además, confirmó que la gira europea se reanudará a finales de esta semana, por lo que su ausencia no causó demasiados retrasos en el calendario de Blink-182.

“Dios es grande. Volé a casa para una cirugía de emergencia potencialmente mortal para nuestro bebé que estoy tan agradecido que salió bien. Quiero dar las gracias por todo el apoyo. La gira se reanuda el viernes”, escribió Travis a lo que Kourtney respondió “alabado sea Dios”.

Hasta el momento, se desconocen las razones por las que Kourtney tuvo que ser intervenida de emergencia, pero ya que se ha confirmado que el bebé se encuentra a salvo, es probable que nazca a finales de septiembre. En lo que respecta a los shows pospuestos de Blink-182, no ha habido ninguna confirmación de cuando serán reagendados, lo que tiene muy preocupados a los fanáticos que han comprado vuelos y reservado habitaciones de hotel para ver a la agrupación responsables de éxitos como All The Small Things y I Miss You.

