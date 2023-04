Kim Kardashian muestra abdomen de acero y curvas de tentación en minibikini nude

Karol G estuvo de visita en Saturday Night Live como invitada estrella. La cantante colombiana deslumbró desde uno de los programas más famosos de Estados Unidos con temas de su más reciente álbum musical ‘Mañana será bonito’ y con la tradicional participación de los invitados en los sketch que realizan de manera habitual.

La artista colombiana participó en uno de los performance del programa, en el que los actores desean aprender un poco de español y le piden ayuda a dos de los integrantes de la clase, quienes llaman a Karol G, quien en el show es su prima, y ella de una manera muy pegajosa comienza con la sesión de aprendizaje.

Al ritmo del reggaetón la cantante comienza a decir el alfabeto en español, mientras todos en el salón se unen al baile que desata este género latino.

Karol G es una de las artistas latinas que actualmente está teniendo mucha relevancia a nivel mundial. La artista al cierre del año pasado tuvo 33 conciertos completamente agotados en su gira por Estados Unidos, mientras que hace pocas semanas tuvo 3 presentaciones en Puerto Rico de la misma magnitud.

La colombiana no solo ha conquistado con su música, sino también con su manera de ser. Hace pocos días vivió una particular situación tras la publicación de una portada en GQ en la que ella es portada: la artista sufrió muchos cambios a través del photoshop, los cuales de manera contundente rechazó en una publicación.

“Hoy se hizo pública la portada de mi revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi car no se ve así, mi cuerpo no se ve así y me siento muy feliz y cómoda con mi apariencia natural», fue parte de lo que dijo la intérprete al mostrar su rostro completamente sin maquillaje y sin ninguna edición, dejando claro lo diferente que luce ella en la portada de la revista.

