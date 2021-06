FOTO | Ricky Martín luce uñas acrílicas de diferentes colores y segura perder seguidores en redes sociales

Fiel a su estilo, Kylie Jenner nunca pasa desapercibida y siempre llama la atención en redes Sociales. La modelo publicó una imagen en Instagram que ha dejado boquiabiertos a sus más de 243 millones de seguidores, quienes quedaron admirados por su belleza.

Hace unas horas, la hermana menor de Kim Kardashian elevó varios grados la temperatura al aparecer posando sentada, vistiendo un top y unos ajustados leggings rosados que se pegaron a su anatomía como si fueran un guante y dejaron en evidencia las curvas de alto impacto que posee a sus 23 años.

“As some of you may have noticed my @kyliecosmetics website has been shut down for a little makeover. i started my makeup line when i was just 17 and i felt it was time to elevate and join the VEGAN and CLEAN family 🤍. i’ve been working hard to create the newest innovative formulas for you guys and i’m sooo excited to share with you all soon! stay tuned 💓💓”, es el texto que acompaña la foto que hasta el momento tiene casi cinco millones de corazones rojos.

Ver Foto Acá.

Cabe señalar que días antes, Kylie Jenner ya había hecho de las suyas con otra postal en la que, en esa oportunidad, presumió tremendo cuerpazo enfundada con un elegante bikini mientras se asoleaba en un camastro.

Ver Foto Acá.