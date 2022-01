Fallece Graciela Orozco, actriz mexicana con más de 50 años de trayectoria artística

La influencer venezolana Lele Pons publicó un nuevo video en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene más de 47,2 millones de seguidores. En esta oportunidad, la novia de Guaynaa que es conocida por sus graciosos videos mostró uno de ellos donde al final termina cayendo sobre una mesa tras intentar darle un pastelazo a una de sus amigas.

Al inicio del video se ve a un grupo de amigas cantándole el cumpleaños a una joven que está sentada frente a una mesa y un pastel. Seguidamente, Lele intenta llenarle la cara de pastel, pero su amiga la tomó con fuerzas y es la influencer venezolana quien termina con la cara llena de glaseado, cayendo sobre la mesa y rompiéndola. Al final del audiovisual se ve a Lele Pons sobre el suelo.

Tras el video a modo de broma muchas personas reaccionaron entre risas por la situación, pues dar un pastelazo en la cara puede considerarse una tradición que algunas personas practican en cumpleaños. Sin embargo, varias personas se preocuparon y dijeron que la situación los asustó.

“This really scared me” que puede ser traducido como “Esto realmente me asustó”.

Lele Pons ganó fama y popularidad en las redes sociales debido a estos particulares videos en los que retrata situaciones graciosas del día a día.

Hace algunas semanas la venezolana publicó un video en el que estaba bailando y meneando el cuerpo usando un traje de baño negro, y luego su madre la tomó por el cabello para detener su baile sensual pues despertó su enojo.

“Too inappropriate for my mom 😂😂😂 (wait for it ) TE AMO MAMAA”, escribió la venezolana en esa ocasión. “Típica mamá venezolana 👏👏😂😂😂”, “empezar el año con un mechón menos de pelo”, “Omg 😂🤣 esa jalada de pelo fue real 😂 y “Le arrancó los pelos 😍😂😂😂🔥🙌❤️amo a estas mujeres”.