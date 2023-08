Detienen a streamer que generó caos al prometer falsamente videojuegos gratis

Una de las fechas más esperadas para los fanáticos de Luis Miguel ha llegado, pues “El sol” ya regresó a los escenarios y su primera parada fue en Argentina en donde el público de aquel país lo esperaba con ansias, para bailar y cantar cada uno de sus éxitos.

Luis Miguel de 53 años de edad presentó la noche de anoche el primero de diez conciertos en la Arena Movistar, en donde lució impecable y portó un traje en color negro, camisa blanca y corbata oscura, demás sus fanáticos reportaron que “El Sol” lució más guapo que nunca y muy pero muy cuidado.

¿Cómo fue el concierto de Luis Miguel en Argentina?

Este 3 de agosto, Luis Miguel cumplió con su público argentino pues ante la expectativa de cómo sería el concierto de “El Sol”, éste dejó más que emocionados a sus seguidores quienes esperaron muchos años por verlo nuevamente en un escenario.

Durante dos horas y media de concierto, Luis Miguel deleitó a su público argentino con sus grandes éxitos, y los que no pudieron faltar fueron “Suave”, “Por debajo de la mesa”, “Será que no me amas”, “No sé tú”, entre muchas otras más.

Además como era de esperarse, Luis Miguel consintió a los argentinos con un par de tangos entre ellos “Volver” y “El día que me quieras” de Carlos Gardel, sin embargo, en redes sociales, el público que asistió la noche de anoche al primer concierto de “El Sol” relató que quedaron fascinados con los duetos que hizo con artistas que ya fallecieron, esto gracias a la tecnología, entre ellos fueron con Michael JAckson, Frank Sinatra.

Durante las más de dos horas de show, las canciones rancheras y el mariachi no pudieron faltar, el show dejó completamente satisfechos y felices de ver en tan buen estado a “El Sol”, pues el cantante luce muy bien cuidado y muy animado de reencontrarse con sus millones de fanáticos.

Cabe recordar que no solo México fue el país en donde en menos de 24 horas se agotaron los boletos de sus presentaciones, pues este fenómeno también ocurrió en otros países entre ellos Argentina.

