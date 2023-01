Anastasia Karanikolaou enciende el Caribe con un microbikini

La actriz Lisa Loring, conocida por haber dado vida a Merlina Addams en la primera y original adaptación televisiva de «Los Locos Addams» en la década de los 60, falleció a los 64 años de edad.

Según medios internacionales, una amiga cercana de Loring, identificada como Laurie Jacobson, fue quien dio la noticia a través de redes sociales, en la que detalló que la actriz sufrió un derrame cerebral hace algunos días, tras el cual tuvo que ser conectada a un soporte vital.

«Es con gran tristeza que informo la muerte de nuestra amiga Lisa Loring. Hace 4 días sufrió un derrame cerebral masivo provocado por el tabaquismo y la presión arterial alta. Había estado en soporte vital durante 3 días. Ayer, su familia hizo la difícil decisión de quitárselo y falleció anoche. Está incrustada en el tapiz que es la cultura pop y en nuestros corazones siempre como Merlina Addams», señaló la publicación.

«Hermosa, amable, una madre amorosa, el legado de Lisa en el mundo del entretenimiento es enorme. Y el legado para su familia y amigos – una gran cantidad de humor, afecto y amor – permanecerá en nuestra memoria durante mucho tiempo. Descansa en Paz Lisa. ¡Maldita sea, chica… fuiste muy divertida!», añadió en la publicación.

Rest in Peace Lisa Loring, the original Wednesday Addams.



The original Wednesday dance with Ted Cassidy from the 1964 episode, Lurch Learns to Dance. pic.twitter.com/ri3wTorYUo