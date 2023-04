La extraña imagen captada por la NASA en Marte que desconcierta a los científicos

Por primera vez, un equipo internacional de científicos observó una serie de ondas sísmicas atravesando el núcleo de Marte.

Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los científicos revelaron que el núcleo del planeta rojo es más pequeño y denso de lo que se estimaba (con un radio aproximado de 1.780-1.810 km) y que está compuesto por una aleación de hierro completamente líquido con altos porcentajes de azufre y oxígeno.

Este descubrimiento, hecho a partir de las mediciones del módulo de aterrizaje Insight de la NASA, permitirá entender cómo se originó el planeta y en qué se diferencia geológicamente del nuestro.

