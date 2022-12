VIDEO | Un gato se vuelve viral luego de devorar a una ardilla recién liberada

Los logros son algo que muchas personas disfrutan celebrar con los seres queridos que apoyaron en todo momento, lamentablemente, hay ocasiones que esto no es posible. Sin embargo, siempre se busca tener presente el recuerdo de los que ya no están. Tal como el joven que decidió bailar con la foto de su madre fallecida.

Mediante un clip difundido en la plataforma de videos cortos, TikTok, se puede escuchar la entrevista que tuvo el graduado que llevó el retrato de su madre para celebrar, junto a ella, el logro académico.

“A pesar de que no haz estado a mi lado, siempre está cuidándome e iluminando mi camino; mi mamá nunca ha sido una persona muy mala, tampoco ha sido una egoísta, siempre ha sido buena, humilde, sincera. Hasta antes que falleciera me abrazó, me dijo: ‘te amo, hijo’…”, son algunas de las plabras que expresó el alumno.

Con lágrimas en los ojos, el joven siguió narrando: “Se fue, me dijo ‘voy a regresar un día sábado’, pero ese sábado nunca llegó, hay sábados que me siento muy triste porque mi mamá se fue”, lamentó. Pese al mal momento, el adolescente jamás se rindió.

“Mi inspiración fue que mi mamá -antes de que falleciera en esta casa- me dijo: ‘vamos a hacer tu promoción y va a ser tu padrino tal persona’, a veces me decía ‘tienes que seguir estudiando’, me alentaba. Mi mamá siempre ha querido que fuera profesional y voy a cumplir ese deseo”, finalizó.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook