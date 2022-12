Graban a hombre con su amante en el carro y se vuelve viral en TikTok

No cabe duda de que cada vez son más las influencers y modelos que deciden por emprender en OnlyFans. De hecho, una gran cantidad de mujeres optaron por dejar sus trabajos o darle mayor atención a su negocio en la aplicación de contenido para adultos. No es para menos, si se toma en cuenta que 80 por ciento de las membresías que obtienen se queda en sus bolsillos, mientras que el sitio británico se queda con el resto.

De hecho, hace poco sorprendió la historia de una mujer que abrió su cuenta de OnlyFans, a pesar de ser buscada por la Policía Internacional (Interpol). Se trata de Lisa Marie Mathers, una residente de Escocia que obtiene grandes sumas de dinero en la aplicación, sin importar sus problemas con la justicia.

La mujer, de 30 años de edad, huyó de su natal Noruega hace nueve años, junto a su esposo e hijos, debido a una batalla legal que no especificó. De acuerdo al diario New York Post, la modelo ignoró un llamado de las autoridades de su país, ya que tenía miedo de ser aprehendida.

“Tenía mucho miedo de la policía de mi país: me mudé de dirección, por lo que no sabían dónde estaba”, dijo la mujer a la agencia internacional. Es más, ella relató que recibió llamadas de Noruega para advertirle que la Interpol estaba involucrada y no podía salir de Escocia.

Lisa, quien vivió en Noruega desde los 13 años, volvió a Escocia cuando cumplió la mayoría de edad para trabajar como bailarina en clubes privados. Pero el estigma del “ambiente de noche” la alejó de este tipo de empleo, por lo que decidió entrar a la universidad, y luego regresó a Noruega.

Sin embargo, optó por abrir su cuenta de OnlyFans, debido a los problemas que encontró al estudiar y trabajar.

“Sabía que la aplicación me podría generar más ingresos, así que tuve que dejar el curso de la escuela”. Ahora, la chica genera más de 112 mil dólares al mes, para colocarse dentro del 13 por ciento de los creadores de contenido más exitosos de OnlyFans.

