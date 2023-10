Escalofriante video muestra momento en el que un muñeco toma vida

Una niña captó el instante cuando su muñeco de trapo protagonizó lo que parece un acto paranormal, ya que se movió por sí solo.

En la red social de TikTok, una niña se grabó jugando con un muñeco, al que tenía sentado en una silla de bebés.

Frente al juguete de la niña había un vaso y un biberón, De repente el brazo del muñeco se movió y dejó caer el vaso.

Instantes después, el muñeco se volvió a mover y aterrorizó a la niña, quien salió corriendo de la habitación.

“No entiendo xq dicen q es mentira, no ven la reacción de la nena se re asustó, a mí me pasa eso y chau me desmayo jaja”, comentó una seguidora que vio el video.

