Sistema de Emergencias Médicas están presente en eventos masivos

La carrera por ocupar el vacío dejado por Daniel Craig como James Bond se ha intensificado cada vez más con el pasar de los últimos meses. Tras 15 años interpretando al mítico agente 007, el actor de 55 años anunció que abandonaría el papel en 2021, para no volver jamás. Así, los candidatos voceados no se han hecho esperar. Y para esta nueva versión, los jefes de la película están buscando dos protagonistas: una versión joven y otra adulta.

Según informó The Sun, el actor irlandés Paul Mescal se está perfilando como uno de los candidatos que parecen destacar para interpretar al espía en su juventud. Mescal, de 27 años, ya ha sido nominado al Óscar, pese a su corta edad. Su actuación protagónica en la cinta “Aftersun” en 2022 le mereció la valiosa candidatura que ha impulsado su carrera.

Paul Mescal

Aunque Paul no ha confirmado su participación, tampoco la ha descartado por completo. De ello, ya se venía hablando desde hace tres años. La estrella juvenil, que saltó a la fama en 2020 en el drama romántico de BBC “Normal People”, dijo a Digital Spy ese año: “¿Interpretaría a Bond? ¿Sí? No lo sé. Si alguna vez me lo propusieran, lo hablaríamos.”

Pero, ¿quién interpretaría al papel principal del próximo James Bond adulto? Desde que Daniel Craig “mató” a Bond en “Sin tiempo para morir”, los rumores sobre la estrella que sustituirá al ícono han sido constantes. En octubre, Aaron Taylor-Johnson ya había sido nombrado como el favorito para convertirse en el próximo James Bond adulto.

Tras ganar popularidad en el entorno de los productores, el actor británico de 33 años estaría muy cerca de lograr el rol protagónico. Según reveló una fuente privilegiada a DailyMail, actualmente es el gran favorito y la primera opción de Barbara Broccoli, la productora de la franquicia.

Además, se rumorea que Christopher Nolan, el aclamado director del éxito taquillero “Oppenheimer”, podría dirigir la próxima película de Bond. El cineasta de 53 años “está muy interesado en hacer algo muy diferente con la franquicia. Si puede salirse con la suya con los productores, entonces está totalmente a favor”, dijo el informante. Este enfoque conllevaría ambientar la cinta en la misma época que el material original, algo que Quentin Tarantino había considerado previamente para “Casino Royale”, pero fue rechazado.

Sin embargo, la posible inclusión de Nolan en el proyecto ha despertado preguntas sobre si esto influirá en la decisión del elenco, particularmente en la elección de Taylor-Johnson como protagonista. Esta duda surge a raíz de que Nolan siempre ha tenido la reputación de ser fiel a ciertos actores con los que ha trabajado en múltiples proyectos, como es el caso de Tom Hardy. “Es muy exigente con las personas con las que trabaja”, aseguró la fuente.

Taylor-Johnson

Cabe mencionar que el actor de “Tren Bala” no es precisamente ajeno al director británico. En el pasado, ambos colaboraron en la película “Tenet” (2020), en la que el actor interpretó al personaje secundario Ives. Taylor-Johnson valoró positivamente la experiencia, expresando su deseo de trabajar bajo la dirección de Nolan en conversaciones con The Hollywood Reporter.

“Cuando se presenta la oportunidad de trabajar con alguien como Chris Nolan, sólo esperas poner el pie en la puerta. Él siempre va a tener sus actores de referencia, así que nunca sabes si algo va a llegar o no”, comentó.

Aaron Taylor-Johnson es conocido por sus roles en “Kick-Ass” y como el hermano de Wanda en “Avengers: era de Ultrón”, pero su actuación en “Tren Bala” junto a Brad Pitt ha sido notablemente destacada, captando la atención de Barbara Broccoli, la principal productora de la saga Bond, que le hizo un casting en los Estudios Pinewood de Londres, el lugar principal de filmación de la película.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...