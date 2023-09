VMT incrementa los controles vehiculares

La Comisión Regularizadora ha emitido una declaración reiterando la importancia del cumplimiento de los contratos que firman los jugadores y los equipos profesionales. En reunión sostenida con presidentes de liga profesional, se ha enfatizado que la seguridad jurídica tanto para jugadores como para clubes es fundamental.

la Comisión destaca la necesidad de que ambas partes cumplan con sus obligaciones y responsabilidades según lo establecido en los contratos, tomando el acuerdo siguiente:

Se implementará a partir de la finalización de la primera vuelta de cada torneo de apertura y clausura (iniciando en apertura 2023-2024), la realización de fiscalizaciones aleatorias de cumplimiento de los contratos a los equipos de las tres divisiones profesionales. Dos equipos en la primera división, tres equipos en la segunda división y cuatro equipos en la tercera división, en cada oportunidad.

El primer criterio para elegir al club será la denuncia de un jugador y de no haber denuncia se realizará por sorteo. Para ello se citará a dos miembros de cada directorio de liga para que esté presente cuando se realice la rifa. La revisión será efectuada por el Comité de Licencias y la Dirección de Desarrollo. De no estar al día en los pagos, se otorgará un plazo de 5 días hábiles al club para que se ponga al día con sus obligaciones, caso contrario no se le programarán partidos y perderá los puntos. Además de ello, el Comité iniciará un proceso de revisión de los montos establecidos para la rendición de fianzas, procurando que, en el futuro, estas sean capaces de garantizar de mejor forma los eventuales incumplimientos.

El titular de primera División coronel Samuel Gálvez, manifiesto que todos están obligados a cumplir con las normativas que les corresponden como empleadores: “Nosotros Primera División y en el aspecto personal como presidente de la Liga, no le veo ningún inconveniente y así mismo lo consideran los demás dirigentes.”

Por su parte, el presidente de la Tercera División Francisco Cruz Martínez expresó que: “Los Dirigentes de los equipos de La Tercera División deberán respetar fielmente las cláusulas contractuales pactadas, tanto por la dirigencia como los Jugadores”.

Finalmente, la Comisión reitera que según el Art. 90 del Código Disciplinario, de la Federación Salvadoreña de Fútbol, los directivos que se encuentren inmersos en situaciones como las descritas, podrán ser sancionados con suspensión de por vida en la gestión o administración de clubes de cualquiera de las divisiones profesionales.

El cumplimiento de los contratos es un pilar para garantizar un entorno justo y equitativo en el ámbito del deporte profesional. La Comisión se compromete a supervisar y hacer cumplir estas disposiciones, con el objetivo de salvaguardar los derechos de jugadores y clubes.

