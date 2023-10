Un golpe de corriente manda al hospital a un pintor que trabajaba en la capital

Nicky Jam tomó por sorpresa a sus seguidores al anunciar su próximo retiro de la música. En medio de una carrera exitosa en la que ha colaborado con grandes artistas, Nick Rivera Caminero -su nombre real- se dirigió a sus fans para anunciar el fin de una era en su vida profesional.

“Mi gente, pronto me retiro pero este es mi legado Motivación y Superación…”, escribió junto a un video con imágenes de la serie producida en 2018 por Netflix, Nicky Jam: El ganador. Sobre el clip se puede leer la letra de la versión en español de Past Lives, de Børns: “Las vidas pasadas nunca me detienen. El amor perdido es más dulce cuando finalmente se encuentra. Tengo la sensación más extraña, esta no es nuestra primera vez…”, dijo Rivera Caminero.

El intérprete no dio más detalles sobre lo que lo llevó a tomar esta decisión o si es que continuará en la industria musical como compositor o productor. Además de su carrera sobre los escenarios, Nicky Jam tiene negocios paralelos a los que dedica tiempo y trabajo, uno de los más conocidos es su restaurante La Industria Bakery & Cafe en Miami, en donde sus fans y amantes de la comida hacen una parada obligatoria para saborear bebidas, postres y platos fuertes que ofrece.

Los seguidores de Nicky Jam reaccionaron tristes a la noticia, pidiéndole que continúe con su música. Otros más le desearon lo mejor ahora que había cumplido con un propósito más en su vida. Entre corazones y emojis para desearle buena suerte, también destaca la otra parte del anuncio del cantante, quien afirma que hará una gira para despedirse de todos, así como un nuevo álbum antes de decir adiós a los estudios de grabación con él como protagonista.

“Próximamente, mi última Gira Global y mi Último Álbum. Los Amo”, concluye Jam en su anuncio, dejando a sus fans a la espera de más detalles de esta última etapa de su carrera sobre los escenarios.

