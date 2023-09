Rihanna comparte tiernas fotos de su segundo bebé

Mariana Seoane fue la invitada de la semana en el programa de YouTube de Yordi Rosado, y a lo largo de la entrevista compartió varios detalles y momentos importantes de su vida, como el haber visto a Dios.

De acuerdo con las declaraciones de la actriz y cantante, esto sucedió hace algunos años, cuando tenía 21 años y estaba en compañía de su entonces novio, el productor Pedro Damián.

“Cuando tenía como 21 años, un día estaba viendo el atardecer y estaba conmigo un novio, Pedro Damián, una pareja que quise muchísimo y hasta hoy es el hombre que más me marcó la vida en positivo, aunque era mucha diferencia de edad que era el problema que tenían mis papás con él”, relató Mariana Seoane.

“Estaba viendo el atardecer con él y me fundí con el sol, pero no me preguntes, estuve con Dios, no tiene cuerpo, es una energía. Empecé a llorar, él (Pedro Damián) estaba al lado mío, se separó y él entendió todo lo que estaba viviendo, fue un momento impresionante”, dijo Mariana Seoane.

Asimismo, la actriz quiso dejar muy en claro que en ese momento no estaba bajos los efectos del alcohol o de alguna sustancia psicotrópica: “Su energía llenó todo mi ser y yo no paraba de llorar. Estaba viendo el atardecer con musiquita, no me puse ningún psicotrópico ni nada y estuve con Dios, su energía y fue un mensaje muy cañón de que hay algo más”.

Mariana Seoane aseguró que su entonces novio, Pedro Damián, también logró sentir la presencia de Dios, y por eso también se puso a llorar con ella, además, cuando le contó lo que había sentido, él le contestó que lo sabía.

