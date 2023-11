Presidente de Costa Rica elogia los logros en seguridad de El Salvador

Rodrigo Chaves, presidente de la República de Costa Rica, destacó el martes pasado en una conferencia de prensa los logros en materia de seguridad que ha tenido El Salvador con las estrategias impulsadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

Ante la pregunta de un periodista costarricense sobre si pudiera el caso de El Salvador tomarse como referencia para Costa Rica en materia de seguridad, debido a la transformación que ha tenido el territorio salvadoreño, Chaves respondió: «El Salvador, ¿un referente de criminalidad?, ¡sí!, en el sentido que pasó de ser uno de los lugares más peligrosos del mundo a un lugar sumamente seguro».

Chaves reconoció la efectividad de los planes de seguridad del presidente Nayib Bukele y sus estrategias para frenar a los grupos terroristas, como son el Plan Control Territorial y el régimen de excepción; además, calificó de «impresionantes» las estadísticas que reporta el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública sobre la reducción de homicidios y capturas de pandilleros.

«Yo tengo amigos salvadoreños que me dicen: “mirá, hasta la casa más grande me hicieron, porque ahora los muchachos y muchachas, mis hijos, salen a caminar al parque en la noche y andan felices de la vida y me queda más espacio a mí en la casa”. Entonces, en resumidas cuentas, los números son impresionantes, las estadísticas», dijo el presidente tico.

Sin embargo, dio a entender que dichas medidas salvadoreñas no son, por ahora, replicables en su país por el régimen jurídico que impera, y porque la presidencia de la república no cuenta con el apoyo mayoritario en el Congreso, a diferencia de El Salvador, donde la mayoría de diputados son de Nuevas Ideas que respaldan con sus votos las acciones del presidente Bukele en beneficio de los salvadoreños.

«Nayib Bukele tuvo elecciones a medio término de su primer mandato y el pueblo de El Salvador le dio una mayoría absoluta en el Congreso a su partido. El congreso tomó decisiones de despedir y reemplazar a fiscales, a la Sala de lo Constitucional y muchas otras estructuras de poder», consideró Chaves.

Y agregó: «Ellos tienen ejército, tienen policía y declaró el mismo Congreso un estado de excepción, se aprobaron recursos rapidísimamente para grandes estructuras carcelarias y han recogido a (de) quien ellos sospechan, y entonces lo detienen, los números son envidiables y que Dios bendiga a los salvadoreños, qué dichosos», expresó.

Chaves indicó que Costa Rica podría aplicar medidas drásticas para combatir la delincuencia de raíz y lograr una transformación en seguridad similar a la de El Salvador hasta en 2026, cuando se realizarán elecciones, pero solo si los costarricenses deciden darle correlación al Ejecutivo con el Congreso para contar con los votos suficientes para poder realizar cambios estructurales en materia de seguridad ciudadana.

«El pueblo de Costa Rica no ha tomado esa decisión, ni la podrá tomar hasta las elecciones del Congreso en el año 2026 y en las elecciones presidenciales, de qué tipo de mayoría quieren darle al próximo presidente de la república para que tome acciones que en nuestro régimen jurídico hoy son simplemente imposibles», añadió.

De hecho, informó que cinco proyectos prioritarios en materia de seguridad elaborados por su gobierno no han avanzado como quisierab, debido a que desde hace siete meses la comisión de seguridad no ha sesionado para estudiarlos.

«La asamblea pareciera estar muy ocupada en cosas que ustedes ven todos los días. Presentamos, en abril de este año, cinco proyectos fundamentales para controlar la guerra entre pandillas, y por tanto el número de homicidios producto de esa guerra. No se ha movido, ni siquiera han recibido a los ministros, siguen dispensando de trámite leyes que nada que ver», declaró.

