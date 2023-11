Niño llama al 911 porque quería abrazar a un policía

TikTok es una plataforma de video donde muchas personas comparten contenido para buscar generar un público y entretener, pero también están quienes lo utilizan para compartir su día a día.

Tal es el caso de Adriana Tijuana, una mujer reclutadora que utilizó su perfil para desahogarse luego de que nadie asistiera a las entrevistas de trabajo que ya había pactado.

“Con toda la pena del mundo, pero me voy a desahogar, soy reclutadora de profesión, tengo muchos años dedicando al reclutamiento, pero entre más pasa el tiempo más me lastima esta profesión”.

En el video la mujer entre lagrimas asegura que se siente triste por como las personas en la actualidad son más irresponsables.

“Por muchos años me he dedicado a los recursos humanos, me gusta trabajar con gente, conocerlos, platicar, pero ahora ha sido un martirio, cada día está peor la gente, súper irresponsables, exploté, generalmente no lloro, platico, entiendo y ahí estoy poniendo mi cara con los clientes”

Asegura que había concretado 4 entrevistas los cuales aseguraron su presencia, pero su tristeza y molestia se desató cuando nadie llegó.

“Estoy incrédula, harta, no puedo creerlo porque a la que le va como en feria con el cliente es a mí, como si yo tuviera que ir por todos como si las personas que están aplicando no fueran adultos”.

La reacción no tardó en hacerse viral y muchos usuarios comenzaron a asegurar que es el fruto de años de maltratos por parte de los reclutadores

“A mí también me han hecho llorar así los reclutadores esperando una respuesta de ellos”

“Los reclutadores ya están sufriendo las consecuencias de AÑOS de abuso para los candidatos!! Porque la responsabilidad va en ambos sentidos”

“Los reclutadores me han hecho perder mi dinero para ir a entrevistas a muchos filtros para que no te avisen si quedaste o no”

