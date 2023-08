Muyshondt enfrentará audiencia por incumplimiento de deberes

Carlos Ernesto A. P., de 25 años, fue capturado la noche del miércoles de la semana pasada en la colonia San Bartolo Ticsa, por los delitos de lesiones y expresiones de violencia en perjuicio de su compañera de vida Yennifer A. R. A. de 23.

Según el requerimiento fiscal, la pareja había estado consumiendo bebidas embriagantes cuando iniciaron una discusión por celos, lo que llevó al hombre a profesar palabras denigrantes contra su pareja y luego procedió a golpearla, lo que le produjo lesiones.

Carlos Ernesto fue acusado en el Juzgado de Paz de Ilopango, donde en audiencia inicial la víctima revocó la acusación por el delito de lesiones, ante esto la juzgadora decretó sobreseimiento definitivo, mientras que, por lesiones y expresiones de violencia contra la mujer, a petición de las partes, se aplicó la salida alterna de la suspensión condicional del procedimiento con un año de vigencia.

Tras admitir los hechos al sujeto se le impusieron las siguientes reglas de estricto cumplimiento: no cambiar de domicilio, no consumir bebidas embriagantes ni drogas, no volver a agredir a su compañera de ninguna manera, asistir a terapias psicológicas para superar su violencia y cualquier atisbo de misoginia.

