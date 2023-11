Massa y Milei cruzan ataques en el último debate en Argentina

Los candidatos presidenciales de Argentina , el oficialista Sergio Massa y el ultraderechista Javier Milei , protagonizaron este domingo una serie de duras acusaciones durante el último debate preelectoral con vistas al balotaje del 19 de noviembre.

Massa, candidato de Unión por la Patria (peronismo), se mostró muy incisivo haciendo innumerables preguntas a Milei, al que recomendó a «ir juntos al juzgado este lunes» si disponía de alguna denuncia en su contra.

Milei también acusó al gobierno de Alberto Fernández de cometer un «delito de lesa humanidad con la cuarentena” durante la pandemia, a lo que Massa espetó: «Esto es el 10 de diciembre vos o yo. No vine a discutir a (los expresidentes Mauricio) Macri o Cristina (Fernández)», en alusión a la fecha en que comenzará el nuevo Gobierno resultante de estas elecciones.

En un encendido ida y vuelta en el ultraderechista confirmó que dolarizará la economía y cerrará el Banco Central, mientras que su rival lanzaba constantes consultas sobre sus propuestas económicas.

Durante el primer eje dedicado a la economía, Massa desafió a su oponente a que respondiera «por sí o por no» si eliminará subsidios, dolarizará la economía argentina, acabará con el Banco Central y privatizará «ríos y mares».

Pese a que el líder de La Libertad Avanza lo trató de «mentiroso» y le advirtió de que no lo iba a «condicionar» con sus respuestas y ratificó que quitará la autoridad monetaria. «Pensá que si tuviéramos la convertibilidad tendríamos un ingreso promedio de 1.800 dólares y no esta miseria que tenemos hoy. Sí, voy a eliminar el Banco Central porque es el que genera la inflación. Y los subsidios dije que no los voy a tocar”, -respondió, molesta, Milei.

Agrega que no tocará los subsidios a las tarifas (sobre servicios como transporte o luz que actualmente permiten unos precios más bajos), porque permitirá que «la economía se recupere y cuando se recupere la economía van a poder pagar esas tarifas».

En un momento del debate, Massa preguntó de forma retórica a su contrincante si «mintió toda la campaña o miente esta noche» e insistió en la interrogación: «¿Vas a dolarizar o no la economía?».

A lo que el liberal contestó: «Sí, vamos a dolarizar la economía, vamos a cerrar el Banco Central y terminar con el cáncer de la inflación».

Medios argentinos: Massa impuso su agenda

Tras el debate importantes medios locales como La Nación y Clarín coincidieron en que el candidato oficialista impuso su agenda sobre su contrincante, quien «no aprovechó la enorme crisis» que deja el actual gobierno y que tampoco logró incomodar al ministro de Economía a lo largo del debate.

Massa y Milei protagonizaron el último debate preelectoral con vistas al balotaje que se celebrará el 19 de noviembre, del que saldrá el próximo presidente de Argentina, quien comenzará su Gobierno el 10 de diciembre.

