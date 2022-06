MAG apoya trabajo de acuicultores en Usulután

El diputado del partido PDC, Reynaldo Carballo, ha hecho posible la maravillosa historia de superación de una joven migueleña llamada Daniela Parada.

La historia de esta joven se hizo viral en la redes sociales en 2019, cuando acudió a recibir el título de 9º en delantal, ahí contó entre llantos que se levantaba a las 3:30 de la mañana para ir con su mamá y sus hermanos a trabajar al mercado de San Miguel, donde vendían tustacas, totoposte y semillas.

“Desde que la conocí, vi en ella algo especial, deseos de superación, me identifiqué con ella al instante, como todos conocen mi historia me puse mi primer par de zapatos para ir a la escuela a los 14 años, nací y crecí en Chapeltique, Daniela en Chinameca”, dijo el diputado Carballo.

“Dani es el reflejo de mi esfuerzo. Una oportunidad bastó para que Dani se superara, la supo aprovechar y ahora la veo emprendiendo su viaje a España, cuanta ilusión siento por ella, conocerá Europa, ha sido contratada por la Agencia Marítima Ibernor, S.L. Además estudiará en línea una carrera Universitaria”, agregó el diputado.

Desde el inicio, el diputado Carballo apoyó a la joven con una beca para que estudiara inglés en la Academia Europea y luego con una beca para la carrera de Marino Mercante.

“Se me llenan los ojos de lágrimas, y es difícil de explicar o escribirles lo que siento en mi corazón, me recuerda a todo lo que tuve que pasar para llegar con la ayuda de Dios a donde estoy, nadie dijo que la vida era fácil, pero tampoco que no podía lograrlo”, dijo Daniela.