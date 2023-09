La hija de Eugenio Derbez está causando polémica en Italia por ser una mamá sexy

El pasado lunes 25 de septiembre, distintos medios de comunicación estadounidenses, reportaron la muerte del actor y músico escocés David McCallum a los 90 años de edad. El actor murió por causas naturales en el New York Presbyterian Hospital ubicado en Nueva York, Estados Unidos.

David McCallum destaca por su papel del médico forense Dr. Donald ‘Ducky’ Mallard en el exitoso programa de televisión de la CBS “NCIS” (Naval Criminal Investigative Service) donde participó por más de 400 episodios. Por otro lado, y también apareció en el show “The Man from U.N.C.L.E.” durante los años 60s. Sin dejar de lado, sus papeles en las películas “The Great Escape”, “A Night to Remember”, “Mosquito Squadron”, “Freud” y “The Greatest Story Ever Told”.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de David McCallum y tenemos el privilegio de que CBS haya sido su hogar durante tantos años. David era un actor y autor talentoso, amado por muchas personas en todo el mundo. Llevó una vida increíble y su legado vivirá para siempre a través de su familia y las innumerables horas de cine y televisión que nunca desaparecerán. Extrañaremos su calidez y su entrañable sentido del humor que iluminaba cualquier habitación o estudio de sonido en el que pisaba, así como las brillantes historias que a menudo compartía sobre una vida bien vivida. Nuestros corazones están con su esposa Katherine y toda su familia, y con todos aquellos que conocieron y amaron a David”, se lee en el comunicado compartido por la cadena CBS a través de redes sociales.

El portal de TMZ reveló que el canal CBS agregará un “In Memoriam” para David McCallum durante el próximo maratón del 20º aniversario de la serie “NCIS”, cabe mencionar que fue el 23 de septiembre del año 2003 cuando se emitió el primer episodio.

