Justicia de EE.UU. debate sobre deportación a El Salvador de acusado por masacre de El Mozote

Un tribunal de Inmigración de Virginia, Estados Unidos, delibera desde ayer martes 15 de agosto hasta mañana jueves 16, sobre la deportación a El Salvador del coronel retirado Roberto Garay Saravia, quien es requerido por la justicia salvadoreña por su presunta participación en la masacre de El Mozote, Morazán, en 1981. Además, es señalado en otros hechos similares durante la guerra civil de este país centroamericano.

Garay Saravia fue detenido en abril de este año, luego que autoridades migratorias norteamericanas descubrieran que mintió en su proceso migratorio para obtener la residencia en ese país.

En el juicio iniciado ayer, testificó Terry Lynn Karl, investigadora y perito de la masacre de El Mozote, quien habló sobre los operativos del Batallón Atlacatl en la zona y los delitos cometidos por sus integrantes, incluyendo a Garay Saravia.

La defensa del militar argumentó que no estaban de acuerdo con la experta, pues «es una perito de documentos, no una testigo. Que él (Garay Saravia) haya formado parte del Batallón Atlacatl no le hace partícipe en la masacre», sostuvo.

Los abogados de Garay Saravia agregaron que se está haciendo una «instrumentalización política» del caso, pues en la audiencia hay participación de organizaciones sociales que representan a las víctimas de la masacre de El Mozote.

