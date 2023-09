Houston Dynamo se corona campeón de la US Open Cup a costa del Inter Miami

La española Clara Galle acudió el pasado sábado al Estadio El Sadar para presenciar el juego del Osasuna con el Sevilla de la jornada 6 de la Liga española; sin embargo, lo que parecía un día muy alegre para la aficionada del equipo de Pamplona terminó convirtiéndose en un trago amargo.

La actriz, conocida por su papel como Raquel Mendoza en la película ‘A través de mi ventana’ y ‘A través del mar’ de Netflix, fue recibida por el Osasuna, que compartió imágenes de Galle, en las que aparece junto al presidente del club Luis Sabalza, y en distintas zonas del estadio.

Lamentablemente la mayoría de los comentarios fueron críticas contra ella, debido a que los usuarios de las redes sociales apuntaron a que Clara no portaba estén y se le marcaban mucho los pezones.

La intérprete trató de ignorar los comentarios, pero ante la ola de mensajes en contra que recibió, se expresó por lo sucedido. “Voy a El Sadar a ver a mi equipo desde que estoy chiquita. Ayer fue un día precioso y no me pudieron tratar mejor. Desde aquí quiero volver a dar las gracias. Sin embargo, ante los comentarios que he leído, siento que tengo que reaccionar. Cuando me vestí antes de llegar al campo no se me pasó por la cabeza que mis pezones fueran a ser tan comentados”, publicó en Instagram Stories.

Galle continuó y señaló “Si se me notan, es porque tengo. Nunca he visto tal masacre cuando cualquier jugador de cualquier equipo se quita la camiseta en el césped. Yo tengo la conciencia tranquila, no hago nada malo por no llevar sujetador. No me molesta que digan que yo llevaba puestos los dos puntos más que no ganaron, me molesta que mis pechos sean el único tema, de entre tantos más interesantes que hay, que muchos eligen para hablar. Parece que no hemos aprendido nada de las últimas semanas”.

Afortunadamente también hubo personas que la apoyaron y apuntaron lo tonto que era que hicieran énfasis en que Clara Galle no portó sostén y se le marcaban los pezones.

