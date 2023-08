Equipo de campaña de Donald Trump capitaliza el fichaje policial del político

El equipo de campaña de Donald Trump aprovechó el momento de desgracia que enfrentó el republicano en Georgia este jueves cuando fue fichado tras ser arrestado en un caso por interferencia electoral, para mercadear la imagen del precandidato presidencial republicano a la Casa Blanca.

Anoche, poco después de que trascendiera la foto de fichaje de Trump, en el sitio web de su campaña rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 se empezó a promover para la venta varios artículos que incluían la foto de fichaje.

Entre los productos se encuentran camisetas y camisas de manga larga por $34; tazas de café por $25; y “Koozies” para cervezas a $15.

La imagen que aparece en las mercancías, Trump la utilizó para su primer mensaje en Twitter desde enero de 2021, cuando la red social suspendió su cuenta por “incitación a la violencia” tras el asalto al Capitolio.

La fotografía en la ahora llamada red X incluye la fecha en la que fue tomada (24 de agosto de 2023), y las inscripciones “Interferencia electoral” y “¡Nunca rendirse”. A la imagen también la acompaña un enlace para donaciones de campaña.

Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en aparecer en una foto de fichaje tras entregarse a las autoridades en Georgia.

La foto en la que Trump aparece desafiante, con el ceño fruncido y corbata roja, fue tomada mientras estaba bajo arresto en la prisión del condado Fulton en Atlanta. El documento de fichaje de Trump incluye el número P01135809.

El expresidente permaneció unos 20 minutos en la cárcel. Posteriormente, fue liberado tras pagar una fianza de $200,000 dólares.

Este jueves fue la cuarta vez que Trump se entregó a las autoridades federales o locales luego de que se presentaran cargos criminales en su contra.

En Georgia, fue acusado de intentar revertir los resultados electorales de 2020 en el estado.

Aunque la acusación nombra a 19 acusados, entre ellos el expresidente, la exfiscal federal Jennifer Rodgers indicó a CNN que no todos acabarán en juicio, ya que algunos podrían convertirse en testigos de la fiscalía.

La acusación plantea que Trump le solicitó ilegalmente, por medio de una llamada el 2 de enero de 2021, al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que lo ayudara a cambiar los resultados de las elecciones del 2020 en las que prevaleció Joe Biden.

En los tres procesos anteriores, Trump solo acudió para una lectura de cargos en los juzgados y no trascendieron fotos de fichaje.

Trump catalogó la más reciente experiencia como “terrible” y “muy triste” en una entrevista con Newsmax. “En toda mi vida yo no he sabido nada de acusaciones y ahora he sido acusado en cuatro ocasiones”, declaró. Trump insistió en que los procesamientos criminales son motivados políticamente en vista de sus aspiraciones de regresar a la Casa Blanca. Trump es al momento uno de nueve precandidatos a la nominación presidencial republicana.

“¡Así que la caza de brujas continúa! 19 personas acusadas esta noche, incluido el expresidente de Estados Unidos, yo, por una fiscal de distrito fuera de control y muy corrupta que hizo campaña y recaudó dinero con el lema ‘Atraparé a Trump’. ¿Y qué hay de esos documentos de acusación publicados hoy, mucho antes de que el jurado incluso votara, y luego retirados rápidamente? ¡Suena amañado para mí! ¿Por qué no acusaron hace dos años y medio? Porque querían hacerlo justo en medio de mi campaña política. ¡Caza de brujas!“, lee un post en Truth Social.

En abril, Trump fue fichado en Nueva York bajo cargos estatales de sobornar a la exactriz porno Stephanie Clifford, conocida como “Stormy Daniels”, a cambio de que no hablara sobre la relación que supuestamente mantuvieron cuando ya el político estaba casado con Melania. En junio, Trump se entregó en una corte federal en Miami, Florida, para enfrentar el caso por la retención de documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago. Y más temprano este mes, fue procesado en una corte de Washington D.C. por cargos de intentar revertir los resultados de las elecciones del 2020 y el asalto al Capitolio.

