El emotivo gesto de Neymar con un niño que conmueve a todo Brasil

La situación del ex futbolista Dani Alves es cada vez más complicada. Mientras el brasileño, ex figura de la selección de su país, Barcelona, PSG y Juventus, aguarda recluido en prisión el juicio por el delito de agresión sexual con acceso carnal por el que se lo acusó, su ex pareja denunció que sus abogados la utilizaron tanto a ella como a sus hijos como como estrategia para que pueda obtener la libertad condicional y limpiar su imagen.

Dinorah Santana, ex esposa y madre de los hijos de Alves, rompió el silencio y relató cómo, según su óptica, el futbolista y su entorno la usaron para defender a su ex marido de una acusación tan grave como una violación. La mujer, además, le inició una demanda al ex jugador por coacción.

“Fue el 6 de mayo cuando entré con los niños a prisión la última vez que lo vi. No me ha llamado más, desapareció. Pero no me importa ni me interesa. Eso me hizo dar cuenta que nos utilizó cuando estaba pidiendo la salida de prisión. Nos utilizó desde que llegamos y luego nos ignoró completamente, pero más a sus hijos”, indicó Dinorah en una entrevista exclusiva que brindó al programa Fiesta del canal Telecinco, de España.

La mujer explicó luego el modus operandi de Dani Alves y su grupo de abogados para intentar convencer al juez de su presunta inocencia. “Yo sabía lo que debía decir cuando llegara al aeropuerto y cuando salía de la cárcel con los niños (a la prensa). Estaba en un grupo de WhatsApp en el que había gente de prensa y abogados. Ellos me decían lo que yo tenía que decir. Me aprendí todo lo que tenía que decir, eso surgió de la defensa porque su mujer estaba muy dolida por la infidelidad y lo quería dejar. Nadie lo podía defender y, ¿quién lo iba a defender? Su familia. Él ya no tenía credibilidad. Entonces, Dinorah lo defiende”, continuó.

En cuanto a su condición de salud actual y lo que piensa sobre Dani Alves, a quien defendió en los días posteriores al episodio que lo dejó tras las rejas, Dinorah contó: “Estoy con medicación y para mí, él ya ha muerto. Lo que quiero es que me deje a mí y a los niños en paz. Que arregle su vida y cuanto antes que salga de la cárcel, mejor vivirán mis hijos. Imaginarse que su padre puede ser un violador no es nada fácil”.

Cabe recordar que a comienzos de 2023, cuando Dani Alves fue detenido, ella había confiado en su inocencia, al menos públicamente. Pero, ahora contó que se trató de un guion: “Yo todo lo que he hablado, y tengo aquí los WhatsApps, era orientado a lo que tenía que decir: ‘Mira, vas a llegar al aeropuerto, vas a tener prensa, tú vas a decir esto y esto. Cuando tu salgas de la cárcel, tú vas a decir esto, esto y esto…’”. En este sentido, explicó: “Nadie me ha presionado, pero lo hice por ayudar al padre de mis hijos. Me ha utilizado hasta cuando le he servido”.

Santana se casó con el futbolista en 2008, pero se divorciaron en 2011. En ese período nacieron Victoria y Daniel, los únicos hijos del ex jugador de PSG y Juventus. Pese a la ruptura, ambos han mantenido una relación muy cercana ya que fueron socios en emprendimientos inmobiliarios y además ella ha tomado el rol como su agente, acuerdos que ya se han extinguido.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...