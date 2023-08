Cristiano Ronaldo le da la primera victoria a Al-Nassr con tremendo Hat-trick

Varios equipos españoles como Espanyol, Barcelona, Alavés y Sevilla han expresado sus opiniones tras el discurso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Real Madrid fue el úlimo en sumarse al coro de voces que ha emitido un comunicado oficial para mostrar su respaldo a la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) y a la selección femenina de fútbol.

El Real Madrid en su comunicado destaca su apoyo “a nuestra selección de fútbol femenino” y respalda la medida tomada por el presidente del CSD, Víctor Francos, quien tiene previsto llevar este asunto de inmediato ante el Tribunal Administrativo del Deporte.

Además, el conjunto blanco hace hincapié en sus felicitaciones por el histórico logro obtenido con la consecución del Mundial.

“Que nuestro club apoya con total rotundidad la decisión puesta en marcha por el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, que elevará de inmediato este caso al Tribunal Administrativo del Deporte”, inicia el comunicado emitido por el club merengue este viernes.

“El Real Madrid confía plenamente a partir de ahora en las actuaciones que lleven a cabo los correspondientes órganos competentes como es en este caso el Consejo Superior de Deportes. Nuestro club apoya a nuestra selección de fútbol femenino y reitera sus felicitaciones por la gesta histórica lograda con la consecución del Mundial, y seguirá trabajando en el desarrollo y crecimiento del fútbol femenino en nuestro país”, reza el mensaje de apoyo de los madridistas.

El sindicato lanzó un comunicado en el cual la jugadora Jenni Hermoso hace hincapié en la falta de su consentimiento en el beso de Rubiales y las futbolistas anuncian una negativa rotunda a representar a la selección mientras él ostente su cargo.

“Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, declaró Jenni Hermoso en un comunicado personal que emitió en las últimas horas.

La expectación también era muy alta en torno a la postura oficial del Barcelona, un club que contaba con el mayor número de jugadoras en la selección española durante el Mundial.

Mientras que otros clubes catalanes como el Girona y el Espanyol expresaron de inmediato su desaprobación hacia el presidente de la RFEF, el Barcelona optó por mantenerse en silencio hasta este viernes, argumentando que deseaba conocer las conclusiones de la Asamblea Extraordinaria de la RFEF.

Una vez concluida la Asamblea, en la que Rubiales reafirmó su negativa a dimitir, el club finalmente emitió una respuesta que se puede calificar como moderada. En su comunicado, el Barcelona calificó las actitudes del presidente de la RFEF durante las celebraciones del Mundial en Australia como “impropias y desafortunadas”. En el mismo comunicado se destacó que Rubiales había reconocido que sus gestos fueron un error y que había pedido disculpas.

El club catalán insistió en calificar los actos de Rubiales como “injustificables” y reafirmó su compromiso con la promoción del deporte femenino y la plena igualdad entre hombres y mujeres.

