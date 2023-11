Costa Rica desmantela primera estructura de tráfico de fentanilo en Centroamérica

Una terrible tragedia sacudió la ciudad de Nueva York el pasado 17 de noviembre, cuando un joven de 19 años perdió la vida de manera trágica al quedar aplastado por una grúa mientras trabajaba en una obra de construcción en East Village. Lo que hace que este incidente sea aún más desgarrador es que la máquina estaba siendo manejada por el propio padre de la víctima.

Ommatt Cruz, un estudiante de 19 años que también era jugador de fútbol americano en la Susan Wagner High School, se encontraba ayudando a su padre, Víctor Cruz, de 42 años, a mover la grúa entre el tráfico en la esquina de la primera avenida y la séptima calle. Trágicamente, Ommatt quedó atrapado bajo las llantas de la maquinaria y murió instantáneamente.

El impactante accidente quedó grabado en video y se compartió ampliamente en las redes sociales, provocando una ola de conmoción en la comunidad local. A pesar de la tragedia, Víctor Cruz, el padre devastado, no fue arrestado, según informes de The New York Post.

Testigos en el lugar del accidente expresaron su horror por lo sucedido. “Supongo que el conductor de la grúa no escuchaba bien, o no estaba poniendo atención, porque aceleró y la máquina avanzó muy rápido. Por eso murió el chico”, comentó uno de los testigos a Spectrum News.

Ommatt Cruz era conocido por tener una relación cercana y sólida con su padre, lo que hace que este incidente sea aún más trágico para la familia. Además, su pasión por el fútbol americano lo convirtió en un miembro querido del equipo deportivo Wagner Falcons Football Team.

https://t.co/jpbKQTzHfP

Lost one of our young men far too soon. Keep the Cruz family in your thoughts and prayers. Please consider donating to help the family with any expenses! Thank you

— Wagner HS Football (@wagnerfalconsfb) November 20, 2023