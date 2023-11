Compró videojuegos en línea con tarjeta de otra persona sin su consentimiento

Angelina Jolie y Brad Pitt formaron una de las parejas más icónicas de Hollywood, pero todo llegó a su fin en medio de una intensa batalla legal, entre otras cosas, por la custodia de sus hijos con quienes al parecer el actor no tiene buena relación. Así lo revelaría una publicación de Pax en redes sociales en la que arremete en contra de su padre calificándolo de “despreciable” y “horroroso” por la actitud con los hijos que comparte con la actriz.

Hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt llama “despreciable” al actor

Los hijos de Angelina Jolie se mantienen alejados de la polémica que rodea a sus padres por su conflicto legal, sin embargo, el Daily Mail compartió la captura de pantalla de una supuesta publicación realizada en Instagram por Pax Jolie-Pitt, de 19 años, en la que arremete contra Brad Pitt por no ser una buena figura paterna para él y sus hermanos.

El periódico británico detalló que se trata de algo inusual debido a que Pax es sumamente reservado en la información que comparte sobre su familia, sobre todo en redes sociales donde sólo tiene agregados a algunos amigos y su familia. El mensaje fue publicado el Día del Padre, junto a una postal de Brad Pitt recibiendo un Oscar por su papel en la cinta “Once Upon a Time in Hollywood”.

“Feliz Día del Padre a un imbécil de clase mundial. Te has demostrado a ti mismo una y otra vez, y otra vez, la terrible y despreciable persona que eres. No tienes consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos más jóvenes, que tiemblan de miedo en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a tu familia porque eres incapaz de hacerlo. Has hecho de las vida de las personas más cercanas a ti un infierno constante, puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día, así que ¡feliz Día del Padre, maldito y horroroso ser humano!”, se lee en el mensaje.

Acusaciones contra Brad Pitt

Los protagonistas de “Sr. y Sra. Smith” comenzaron una relación en 2005 y en 2008 Brad Pitt adoptó a Pax, un año después de que lo hiciera Angelina Jolie. Estuvieron junto por 12 años y en 2016 la actriz solicitó el divorcio, años más tarde se dio a conocer la denuncia presentada en contra del actor en la que se revela la intensa pelea por la que habría decidido poner fin a su matrimonio.

De acuerdo con un informe del FBI obtenido por Entertainment Weekly, Angelina Jolie acusó a Brad Pitt de haberla agredido durante un vuelo en un avión privado en el que viajaban junto a sus seis hijos luego de unas vacaciones en Francia. Uno de sus menores, de entonces 15 años, haría intentado defenderla alzando la voz contra el actor, lo que logró enfurecerlo aún más y se lanzó contra él golpeando a otro que intentó detenerlo.

