Christian Guevara pide retirar reserva en caso contra concejal Héctor Silva

El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, solicitó este miércoles se retire la reserva en el caso que lleva un tribunal por calumnia y difamación contra el concejal de la Alcaldía de San Salvador, Héctor Silva, que lo señala de haber recibido contratos en la comuna capitalina.

El jefe de la bancada cian interpuso el 16 de agosto pasado una demanda por calumnia y difamación y ha pedido al concejal, un resarcimiento de $50,000 por daños y perjuicios.

El parlamentario explicó en conferencia de prensa, que, en su momento, solicitó la reserva del caso, pero ya pidió al juzgado que elimine esta medida, dado que el concejal ha hecho uso de ella para dilatar la presentación de pruebas.

Guevara señaló que “Silva tuvo que haber presentado las pruebas en mi contra el 4 de octubre y no lo hizo. La próxima audiencia está programada para el 23 de octubre: No entiendo por qué no las presenta si dice tenerlas. Estoy abierto a que se sigan los procesos”.

Asimismo, agregó que el concejal Silva “deberá entregar las pruebas a la Fiscalía General de la República y al Tribunal de Ética. El artículo 265 del Código Procesal Penal detalla que un funcionario está en la obligación de presentar pruebas de corrupción si las tuviera, si no es cómplice”.

