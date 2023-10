Capturan a hombre por provocar lesiones a su perro por dejarlo con un collar apretado

«Me dio mucha vergüenza”, es lo que dijo una joven creadora de contenido para adultos al revelar que su propio padre era su más fiel suscriptor a su cuanta de OnlyFans.

La joven modelo en dicha plataforma narró cómo se enteró de que su progenitor era el mayor seguidor de su contenido erótico: «Me pagaba mucho y yo necesitaba el dinero», dijo a través de un video que circula en las redes.

La joven residente en Madrid, España, confesó y un reconocido YouTube y creador de contenido el mal momento que vivió al conocer que su papá era su mejor suscriptor.

«Sabes él era mi mejor cliente, me pagaba hasta mil euros por foto. Después de un tiempo, el usuario me empezó a escribir, porque no se me veía la cara, yo solo mostraba el cuerpo y me empezó a escribir para quedar. Yo andaba necesitada de dinero”, dijo la joven.

Posteriormente, ella aseguró que quedó de verse con “el cliente”, pero que nunca supo ella llegó a la cita. “Llegué al lugar y lo vi de lejos, entonces me fui sin que se diera cuenta por qué me dio mucha vergüenza. Yo nunca me imaginé que mi suscriptor más amplio y fiel era mi padre”.

