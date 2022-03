Captura a sujetos mientras cargaban un camión con producto robado

Un anciano fue atropellado por un conductor salvaje, esta noche, en el parque de la Despensa de Don Juan de la colonia La Cima, San Salvador.

El sujeto no identificado que manejaba el pick up placas P905-378 se dio a la fuga, sin importarle el daño que le había causado al abuelito no identificados.

Varios usuarios del supermercado hicieron lo posible para acorralar al hechor y que se bajara del carro, pero su esfuerzo fue en vano porque se les logró huir.

Las autoridades de socorro llegaron a la escena para poder atender a la víctima, pero no hay detalles del cuadro clínico del atropellado ni su identidad.