Britney Spears confiesa que se hizo adicta al medicamento Adderall en sus días más oscuros

Los adelantos del libro de memorias de Britney Spears, The Woman in Me, siguen llegando a tan sólo unos días que este esperado material llegue a las tiendas. La nueva revelación, compartida por The New York Times, se remonta a los días de exceso de Britney, antes de que la tutela de su padre le prohibiera incluso tomar café.

Según el libro, Britney nunca fue fanática de las drogas fuertes como la cocaína o el éxtasis, además de que el alcohol “nunca fue un problema para ella”. Sin embargo, había cierta droga de la que Spears disfrutaba más que todas: el Aderall, un medicamento recetado que se usa para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) tanto de niños como de adultos.

La cantante asegura que el medicamento hacía que, por un rato, los pensamientos depresivos no la invadieran, y de esta forma, podía convivir con el resto de personas sin problemas.

“Lo que me parecía mucho más atractivo era que me daba unas horas para sentirme menos deprimida”.

En el momento más complicado de su vida, cuando los tabloides seguían cada paso que daba, Britney era vista constantemente con otras dos chicas que generaron una enorme controversia: Lindsey Lohan y Paris Hilton. De este trío de celebridades se dijo toda clase de cosas, pero Britney asevera que “Nunca fue tan salvaje como lo pintó la prensa”.

Sin embargo, sus salidas con Paris y Lindsey tuvieron consecuencias. Anteriormente, la intérprete de Toxic declaró que la primera vez que su madre la golpeó fue cuando llegó a altas horas de la madrugada después de una noche de fiesta con su par de amigas.

“La primera vez que me abofetearon fue la única noche que Paris y Lindsay me dejaron en mi casa de la playa con mis bebés. Mi madre estaba vigilando (a mis hijos) Jayden y Preston… Sí, estuve de fiesta hasta las 4 de la mañana ¡Y mi madre estaba cabreada! Entré, me miró y me pegó tan fuerte que nunca lo olvidaré”, compartió Britney en su Instagram en 2022.

Sin lugar a dudas, un parteaguas en la vida de Britney fue cuando se rapó la cabeza frente a decenas de paparazzis. Igualmente, se especularon toda clase de cosas de la cantante en ese momento, muchas de ellas asegurando que estaba completamente alcoholizada cuando tomó la maquina de rasurar y la pasó por toda su cabeza para posteriormente destrozar el parabrisas de uno de los paparazzis.

En el libro, Britney explica con más detalle la tormenta emocional que vivía en ese entonces. Aquel escandaloso momento que protagonizó, lo hizo completamente sobria, pero definitivamente, no estaba del todo cuerda.

“Con la cabeza rapada, todo el mundo me tenía miedo, incluso mi madre. Agitándome esas semanas sin mis hijos, me volví loca, una y otra vez. Ni siquiera sabía cuidar de mí misma. Estoy dispuesta a admitir que en la agonía de una severa depresión posparto, el abandono de mi marido, la tortura de estar separada de mis dos bebés, la muerte de mi adorada tía Sandra y el constante bombo de la presión de los paparazzi, empezaría a pensar en algunos aspectos como una niña”.

Después de todas estas conductas erráticas, la tutela llegó, y aunque al principio parecía la medida necesaria para que Britney enderezara su camino, poco a poco se fue convirtiendo en un infierno.

“Bajo la tutela me hicieron entender que esos días habían terminado. Tenía que dejarme crecer el pelo y volver a ponerme en forma. Tenía que acostarme pronto y tomar la medicación que me dijeran… En cuanto a mi pasión por cantar y bailar, en ese momento era casi una broma”, escribe Britney en The Woman in me.

