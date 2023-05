Arrestan a borrachito que durante una pelea mató a su colega con una piedra

La Asamblea Legislativa aprobó esta noche un pronunciamiento público porque durante el Gobierno del presidente de la república Nayib Bukele ya se cumplieron 365 días sin homicidios a escala nacional, producto del fuerte combate a las estructuras de pandillas.

La bancada cian y los partidos aliados explicaron que el logro en la seguridad es el resultado de la implementación del Plan Control Territorial (PCT) que inició en junio de 2019 —al comienzo de la gestión presidencial de Nayib Bukele—. El financiamiento de ese plan fue bloqueado por la oposición política, que en la legislatura anterior fue dominada por ARENA y FMLN.

De igual manera, la bancada cian atribuyó los buenos resultados en seguridad pública a la implementación del régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2021, para fortalecer el combate de las pandillas.

«Los partidos de oposición como ARENA y el FMLN negaron en diversas oportunidades los recursos necesarios para la ejecución de las políticas públicas de seguridad y principalmente del Plan Control Territorial, pues en el fondo, esto era perjudicial para sus intereses oscuros, ya que siempre se lucraron del dolor y del sufrimiento de las familias salvadoreñas», recordó la Asamblea Legislativa por medio del pronunciamiento.

Además, señaló que los Acuerdos de Paz suscritos por el Estado salvadoreño con la guerrilla en enero de 1992 fracasaron al no garantizar la seguridad pública que los salvadoreños necesitaban. «Los salvadoreños por fin pueden experimentar una verdadera paz, no como la farsa o el pacto de corruptos que se firmó hace treinta y un años, sino una paz real, en donde las niñas y niños por fin pueden jugar en sus comunidades; donde los salvadoreños honrados pueden trabajar sin temor de que su vida corra peligro por no pagar la renta [extorsión]», consideró la Asamblea Legislativa en el pronunciamiento.

