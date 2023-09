Ambiente se pone tenso en Fuego Cruzado por debate de la trayectoria del Firpo

El momento esperado llegó. Rubén de la Barrera, quien en la mañana de este lunes había dirigido su primera práctica con la Azul, fue presentado como nuevo seleccionador mayor.

El ibérico dejó claro que ahora está en la etapa de conocimiento del recurso humano que tendrá a su disposición.

«Estamos por y para los futbolistas. No he tenido comunicación con los que están en Estados Unidos. Quiero conocerlos. Hay que ser honesto y claro con las personas. Vengo limpito, no vengo condicionado. Soy una persona inquieta y estoy ampliando conocimientos. En aquellos momentos en el que las cosas se ponen feas, hay que dar un paso adelante. No pretendemos engañar a la gente. Somos conscientes del reto que tenemos adelante. No soy ingeniero, no vengo a arreglar las canchas, vengo a ayudar al país», dijo el timonel español.

