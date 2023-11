Democracia y reelección en El Salvador

Este lunes 31 octubre, Felissa Cristales, anunció que se inscribió como candidata a diputada del departamento de la Libertad por el Partido de Concertación Nacional (PCN).

Tras dar por iniciada la entrevista, Cristales destacó el porqué eligió ser parte del PCN. «Busqué un partido político que respete mi manera de ser, que tenga la suficiente transparencia. Que no quiera imponerme su manera de pensar, que no verticalice y que diga ‘si usted no piensa como yo, no voy a dejar que se reelija’», explicó.

«En pocas palabras, fue el único partido que estuvo de acuerdo en darme la libertad y facultad de respetar el art. 125 de la Constitución», agregó.

Por otra parte, la postulante a diputada de la Asamblea Legislativa dijo que de ganar la curul, apoyará al Presidente Nayib Bukele: “apoyo la reelección, me parece que la continuidad en este momento histórico, de cambios tan grandes, es necesaria”.

Además, hizo hincapié: «El PCN es provida y está a favor del Régimen de Excepción, son mis causas, comparto sus principios y valores». Al mismo tiempo, afirmó: «Yo no podría haber estado en un partido que no apoye el Régimen de Excepción… para mí, la guerra contra las pandillas es de vital importancia».

Recordemos que desde la implementación del régimen de excepción, las autoridades han registrado la captura de más de 73,000 mil personas con vínculos delincuenciales, de esta cifra 1,100 son cabecillas de pandillas.

Asimismo, se han incautado más de 3,000 armas, alrededor de 16 mil celulares, más de 4 mil vehículos, $3 millones en efectivo, y más de 12 toneladas de drogas.

De acuerdo a las autoridades del Gabinete de Seguridad, la tasa de impunidad relacionada a los asesinatos, antes de la implementación de la medida, era del 97 %; actualmente, hay una efectividad de más del 90 %.

Cercos de seguridad

Como parte de las políticas de seguridad del Presidente Nayib Bukele, la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) implementan cercos de seguridad en las urbanizaciones Popotlán y Valle Verde; en Apopa y La Campanera; en Soyapango. El objetivo es cumplir con la fase «Extracción» del Plan Control Territorial, que consiste en arrestar a los pandilleros que aún están en libertad.

Recientemente, a través de las redes sociales, el mandatario informó el despliegue de 3,500 soldados y 500 policías en estas zonas. Los agentes policiales verifican la legalidad de viviendas en las urbanizaciones del municipio de Apopa para descartar que estén usurpadas, ya que esta era una práctica que era común entre los grupos criminales.

Además, realizan controles vehiculares para evitar que cualquier persona con vínculos a pandillas huya.

