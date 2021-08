Comisión de Hacienda de la Asamblea continúa apoyando la recuperación económica del país

Los diputados de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, liderada por los legisladores de la Bancada Cyan, continúan trabajando en el anteproyecto de la nueva Ley Especial de Regulación de los Servicios de Seguridad Privada.

En la nueva ley se propone imponer multas a las empresas que incumplan los derechos de los trabajadores. Los montos van desde 1 hasta 80 salarios mínimos, de acuerdo a la gravedad de las violaciones cometidas.

Entre algunas de las infracciones que contemplan la propuesta se encuentra el no pagar seguro de vida en caso de muerte, no conceder tiempo para comer, para realizar las necesidades fisiológicas, efectuar descuentos no estipulados por la ley y no proporcionar equipos como calzado, uniformes y armas, entre otros.

Los diputados de la Bancada Cyan aseguran que con este ante proyecto se pretende ofrecer seguridad jurídica a los trabajadores y a los buenos empresarios que cumplen las leyes.

Edgardo Mulato, miembro de la bancada mayoritaria de Nuevas Ideas y presidente de la Comisión de Trabajo, aseguró que el espíritu de la normativa será el de regular lo que ya se establece en el Código de Trabajo y no buscan afectar a ninguna empresa, sino lo que pretenden es que este sector progrese, pero apegados a lo que establece la ley.

Con la nueva legislación, los trabajadores tendrán derecho a 15 días por paternidad con goce de sueldo, jornadas de 8 horas y pago de horas extras, laborar en condiciones dignas, entre otras prestaciones.