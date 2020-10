Carlos Hernández: “Los diputados de Nuevas Ideas vamos a transformar el trabajo del PARLACEN”

El candidato a diputado para el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) por el partido Nuevas Ideas, Carlos Hernández, aseguró que el partido que representa tiene amplias posibilidades de lograr una buena representación en ese parlamento, lo que les permitirá hacer importantes transformaciones para beneficio de los salvadoreños.

“Nosotros como Nuevas Ideas lo que pretendemos es cambiar el PARLACEN y esto será posible solo que los salvadoreños lleven a los candidatos de Nuevas Ideas al Parlamento Centroamericano. Nos estamos proyectando con 16 diputados en el PARLACEN y también estoy seguro de que ganaremos la mayoría de la Asamblea Legislativa y la mayoría de las alcaldías de nuestro país”, afirmó Hernández.

De acuerdo a la última encuesta difundida por la Universidad Francisco Gavidia (UFG), en septiembre de este año, el 76.38% de la población entrevistada está decidida a ir a votar en las próximas elecciones de alcaldes, diputados y Parlamento Centroamericano y el 48% de los encuestados aseguró que votaría por el partido Nuevas Ideas, reafirmando su posición como primera fuerza política en el país.

Para Hernández, el PARLACEN no ha promovido ningún proyecto para beneficio de la población, y a siete días de que la institución cumpla 29 años de existencia, los diputados que la representan no han hecho ninguna propuesta para una verdadera integración centroamericana.

“No hay ningún proyecto en beneficio de los salvadoreños en el PARLACEN, los partidos tradicionales no han hecho nada por cambiar eso. No hay muchos logros, estamos a siete días de que el PARLACEN cumpla 29 años de existencia y no ha hecho nada en integración centroamericana durante esos años. El Presidente Nayib Bukele ha hecho más en tema de integración en un año, como el acuerdo con Guatemala “cielos abiertos” y con Costa Rica tenemos el Ferry”, reiteró.

El candidato por Nuevas Ideas mencionó que lleva 10 propuestas para beneficio de la población, entre ellas, lograr la fluidez migratoria, el intercambio de estudiantes y lograr una reforma que permita que las resoluciones del Parlamento sean vinculantes, que sean de obligatorio cumplimiento para los países de la región.

“Los principales desafíos, es lograr hacer los cambios que requiere el PARLACEN, para conocer las necesidades que tienen los salvadoreños y buscar fondos y proyectos que beneficien al país. Nos vamos a encontrar con diputados tradicionales que nos van a bloquear y es de hacer el llamado a los salvadoreños a no votar por esos diputados”, concluyó.