Zona oriental en la ruta para convertirse en un polo de desarrollo con obras de la DOM

La Policía Nacional Civil (PNC), el Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES) y la comisión municipal de Protección Civil de la alcaldía de Santa Ana llevan a cabo constantes monitoreos en las ventas de productos pirotécnicos que están ubicadas en el estacionamiento del estadio Óscar Alberto Quiteño.

En ese lugar han sido instalados, de manera temporal, 148 puestos de pólvora, y es el único espacio autorizado por la alcaldía para la venta de esta clase de productos.

Estas acciones forman parte del plan de seguridad que ejecutan las instituciones para esta temporada y buscan garantizar que los comerciantes de pólvora tengan su documentación en regla, que les autoriza para la venta de estos productos.

Además, durante estos recorridos se verifica el cumplimiento de las medidas de seguridad en cada puesto, como mantener recipientes con agua, rótulos de no fumar, no tener artículos eléctricos que puedan generar riesgo de incendio y que no se encuentren menores de edad dentro de los puestos de ventas.

La inspección también sirve para verificar que los comerciantes no tengan productos prohibidos por la Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotécnica, como morteros 10, silbadores, fulminantes y palometas.

A través de estas acciones se garantiza la seguridad tanto de los comerciantes como de los compradores.