TSE ha tenido una transformación equilibrada y ajustada al derecho

La transformación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a sus 31 años de fundación, desde que entró en funciones en 1992, ha sido equilibrada y ajustada al derecho, expresó el analista y experto en ciencias políticas David Hernández.

«Me parece muy equilibrado y ajustado a derecho, pues en contra de las voces y las denuncias de grupos, organizaciones y partidos que se han esgrimido contra la candidatura del ciudadano presidente, el TSE ha obedecido de manera respetuosa el fallo de la Sala de lo Constitucional, que avala la reelección del ciudadano Nayib Bukele. Siempre y cuando el pueblo lo elija en las próximas elecciones de febrero para continuar en el cargo», expresó.

El TSE cumple hoy 31 años de existencia. Fue creado mediante reforma constitucional promulgada en el decreto legislativo n.° 64, del 31 de octubre de 1991, previo a la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992. Desde esa fecha, el organismo colegiado (con tres magistraturas propuestas por partidos políticos y dos por la Corte Suprema de Justicia) ha tenido transformaciones moderadas, concordaron con Hernández el analista y sociólogo Mauricio Rodríguez y Juan Gilberto Contreras, consultor en materia electoral.

«Las transformaciones se han venido dando desde antes, en el sentido de tratar de cualificar el trabajo que debería ser imparcial en los procesos electorales como función principal del Tribunal Supremo Electoral. Fue hasta 1992 que aprobó la Asamblea Legislativa el andamiaje jurídico que necesitaba, que hoy se conoce como Código Electoral, donde le establecen todas sus funciones, previendo que ya se venía un proceso electoral que ellos le llamaron, en ese momento, “las elecciones del siglo”», recordó Rodríguez.

Según Contreras, el TSE ha estado a la altura de superar los retos en el sistema electoral que han surgido a causa de las diferentes reformas. Agregó que, en realidad, las transformaciones del TSE como institución no han sido demasiadas; sin embargo, las modificaciones del sistema electoral salvadoreño sí y, por tanto, al organismo le ha tocado adaptarse y hacer frente a esas exigencias.

«Creo que a medida ha ido pasando el tiempo [el TSE] ha ido demostrando profesionalismo en los diferentes retos que ha tenido, desde organizar las primeras elecciones, que ya no fueron bajo las balas desde 1994, hasta las últimas que se volvieron un poco más complejas con el tema del voto cruzado, del voto por rostro y de las candidaturas no partidarias. Ha estado a la altura de las exigencias, independientemente de los magistrados que lo han conformado a lo largo del tiempo», añadió Contreras.

El consultor electoral consideró que el Tribunal ha manejado las elecciones con una nota aceptable, con áreas que podrían tener una mejora. Afirmó que los magistrados actuales han demostrado que tienen la capacidad de gestión con las elecciones de 2021, pues entregaron resultados en el tiempo indicado y, según los datos de la observación electoral de ese momento, fueron votaciones transparentes.

«¿Qué viene para el futuro? Lo que viene ahora es que ojalá y no me queda duda de que se tenga un Tribunal Supremo Electoral integrado por personas honorables y que no tengan vinculación político-partidista con ninguna de las instituciones que ahora participan en el ámbito político electoral», agregó el analista Mauricio Rodríguez. Hernández destacó que uno de los mayores logros para el TSE en la fase más reciente es la implementación del voto electrónico para la diáspora y vaticinó mejoras futuras en esa modalidad. «Creo que en esta área queda mucho por hacer, lógicamente, pues se está recién implementando, sobre todo con el voto electrónico y el voto vía internet, que, estoy seguro, en un futuro cercano será más eficiente», afirmó.

