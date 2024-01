¡Tome nota! Esta son las sanciones por negarme a integrar una JRV si fui seleccionado

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hará este día una cadena nacional para presentar el sitio web que deberán consultar los salvadoreños para conocer si han resultado sorteados para conformar una Junta Receptora de Votos (JRV) para las elecciones generales que se aproximan, informó ayer el magistrado Noel Orellana.

«Mañana a través de cadena nacional se habilitará la página para que los ciudadanos consulten si han sido seleccionados en el sorteo realizado por el TSE para completar las JRV», indicó.

El funcionario explicó que el Código Electoral establece que los partidos políticos son los que deben presentar propuestas para integrar las 8,562 JRV que funcionarán en los comicios.

No obstante, este año la cantidad de propuestas que presentaron no ha sido suficiente para completarlas, por lo que el TSE ha sorteado del padrón electoral nacional a 12,000 ciudadanos, cuyos nombres serán publicados en el sitio web que habilite el TSE este día.

Orellana recordó a los salvadoreños que es obligatorio, según la ley, que atiendan el llamado del tribunal a capacitarse y a conformar las JRV.

Agregó que un ciudadano que salga sorteado y no participe sin causas justificadas puede enfrentar penas legales.

«[Puede ser] por determinadas razones que las personas no puedan asistir, como una constancia médica en la que diga que la persona no tiene la capacidad de asistir. Obviamente que aquellos casos que son valederos y que realmente se comprueba que la persona no tiene la capacidad física para estar en el proceso del desarrollo de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral, a través de una comisión que se nombra para esos efectos, valora y se hacen las sustituciones respectivas», explicó.

Orellana invitó a la población a estar pendiente de la cadena nacional para informarse del proceso electoral.

A continuación podrás validar si tu Número Único de Identidad(DUI) ha sido seleccionado/propuesto a formar parte de la JRV

Clic aquí: https://oet.tse.gob.sv/consulta-oet

