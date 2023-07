VIDEO | Conductor en estado de ebriedad se queda dormido en su vehículo en plena vía pública

Yanira Berríos vuelve a sorprender a sus fans al anunciar en sus redes sociales que está nominada para los premios Be Awards, el cual participará en la categoría a mejor influencer del país.

Los Be Awards son un certamen nacional que se realiza por primera vez en El Salvador. Se calificará el impacto digital que tienen los creadores de contenido.

El día 14 de junio me llegó esta cajita. Lo que pasa es que no estaba tan segura si subirlo o no subirlo, mis corazones bellos; la verdad estaba indecisa, pero tomé la decisión que sí”, aseguró la tiktokera.

Según organizadores, a la ceremonia asistirán más de 150 influencers, de los cuales 50 estarán nominados a 15 categorías, pero solo uno será galardonado en cada una de ellas.

