Fuerte sismo sacude a El Salvador este jueves

Luego de autorizar la instalación de 175 puestos para venta de pólvora, la alcaldía de San Salvador realiza trabajo de monitoreo para garantizar que esta clase de comercio se realice apegado a las leyes y en un ambiente seguro.

Una de las normativas que regula el comercio de productos pirotécnicos en el país es la Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia, la cual prohibe ciertos productos como los silbadores, morteros arriba del número cinco, bombas de mezcal, la pelotita de fútbol, triángulo de la muerte, fulminantes, misil chino, botella de champán y rocket chino.

Esos productos representan un alto riesgo para la población, por la forma en que se manipulan o explotan, ya que pueden causar tragedias de personas quemadas.

Para explicar el riesgo de esos productos, el director de Protección Civil Municipal, William Hernández, tomó de ejemplo «los fulminantes, que son algo tan pequeño y que regularmente se les da a los niños porque las personas piensan que no representan un riesgo, pero lo que pasa es que los menores de edad a veces se los guardan en los bolsillos y eso puede generar un estallido provocado por la presión del cuerpo, o con un golpe, y ahí es donde aparecen las quemaduras».

Con el objetivo de evitar la venta ilegal, la comuna capitalina realizará inspecciones de forma permanente durante toda la temporada navideña.

«Como ya somos viejos de vender, sabemos cómo mantener los cuetes (con la mecha hacia abajo para que la pólvora no se salga), estamos pendientes de que la venta no esté expuesta al sol, estamos pendientes que nadie pase fumando y cuando alguien lo hace se le pide que se salga del parque, sabemos cuáles son los morteros que no podemos vender», explicó Karla Hernández, comerciante instalada en el Parque Centenario.

A pesar de todas las restricciones, la oferta de productos que existen es amplia; entre estos, estrellitas, milpas, metralletas, luces de vengala, pili cracker, volcanes de todos los tamaños, lloronas y una gran cantidad de pólvora china.

Los puntos de venta autorizados son el Parque Centenario, en colonia Monsserrat frente al Centro Escolar República de Ecuador; en colonia La Cima, en calle a Huizúcar; en el barrio San Jacinto, en calle Ramón Belloso; Distrito 1, en la 11ª avenida Norte; en el redondel Baden Powell y triángulo de la calle Motocross, y en el redondel Masferrer.

