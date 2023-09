El 92% de los salvadoreños saldrá a votar por Bukele en las siguientes elecciones

La Casa de Estudios Políticos digitales en El Salvador Opines, dio a conocer la percepción ciudadana de los salvadoreños sobre sus preferencias políticas y las percepciones de las próximas elecciones.

La primera pregunta realizada en el estudio fue: “¿Ha escuchado usted sobre los siguientes candidatos?”, donde mencionaron a Joel Sánchez (del partido ARENA), al cual, el 97 % de la población aseguró NO CONOCER. Asimismo, a Manuel “El Chino” Flores (del FMLN), 88 % de la población aseguró NO CONOCER. En el mismo camino, a Luis Parada (del partido Nuestro Tiempo), un 92 % de los encuestados afirmó NO CONOCERLO.

Por otra parte, el candidato por el partido de Nuevas Ideas, Nayib Bukele, obtuvo un resultado completamente diferente, en el cual, un 99 % de la muestra aseguró SI HABER ESCUCHADO DEL CANDIDATO.

– Joel Sánchez (del partido ARENA), el 97 % de la población aseguró NO CONOCER. ❌



– “El Chino” Flores (del FMLN), 88 % de la población aseguró NO CONOCER. ❌



– Luis Parada (del partido Nuestro Tiempo), un 92 % de los encuestados afirmó NO CONOCERLO. ❌ pic.twitter.com/xKjkFMWF0A — OpinES (@opinesapp) September 18, 2023

Con el objetivo de analizar las perspectivas para los comicios del próximo año, Opines realizó la pregunta: “¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría usted en las siguientes elecciones?”, obteniendo un resultado contundente, donde el 92 % DE LA POBLACIÓN ASEGURÓ QUE EN LAS SIGUIENTES ELECCIONES VOTARÍA POR NAYIB BUKELE.

Los otros candidatos obtuvieron los siguientes resultados:

Joel Sánchez (ARENA): 2 %

Manuel “El Chino” Flores (FMLN): 1 %

Luis Parada (Nuestro Tiempo): 0.3 %

Cabe destacar que, el 2 % de la población marco NULO en la anterior interrogante, asimismo, el 2.7 % NO SABE o no respondió.

Los otros candidatos obtuvieron los siguientes resultados:



– Joel Sánchez (ARENA): 2 %



– Manuel “El Chino” Flores (FMLN): 1 %



– Luis Parada (Nuestro Tiempo): 0.3 %



Cabe destacar que, el 2 % de la población marco NULO en la anterior interrogante, asimismo, el 2.7 % NS/NR. — OpinES (@opinesapp) September 18, 2023

Los datos de este estudio muestran la indiscutible preferencia de la población hacia la candidatura del Presidente Nayib Bukele, quien buscará la reelección en febrero 2024.

Dentro de la ficha técnica se establece que la muestra fue tomada a 1,320 personas a nivel nacional en El Salvador, a través del sitio web de Opines y su campaña de redes sociales, con un alcance nacional, en donde personas de los 14 departamentos brindaron su opinión. Específicamente, 29 % residen en el occidente del país, 21 % en el oriente, y 60 % pertenecen a la zona central.

Asimismo, se resaltó que del 100 % de los encuestados, 41 % se identificaron con el género masculino, y el 59 % se identificaron con el género femenino. Las 1,320 personas se encuentran entre los 18 y 75 años de edad; los jóvenes (18 a 30 años) fueron el 44 % de los encuestados; los adultos (30 a 50) fueron el 21 %; y por último los adultos mayores (50-75) fueron el 35 %.

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...