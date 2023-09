Capturan a hijo de exalcalde de Chiltiupán por actos de violencia

Ocho casos de vulneración de derechos a niños y adolescentes identificó y atendió el personal de las Juntas de Protección del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) como parte de las verificaciones desarrollas en 25 centros nocturnos de los departamentos de Chalatenango y Cuscatlán.

«Un total de 25 establecimientos fueron intervenidos, revelando ocho casos; dos adolescentes y seis niñas y niños de Primera Infancia, en los que se identificaron situaciones de vulneración de derechos que requirieron atención inmediata. Cada caso fue atendido con prontitud por las Juntas de Protección de los departamentos de Cuscatlán y Chalatenango encargadas de velar por el bienestar de cada niña, niño y adolescente», informó el Conapina.

El operativo a los centros nocturnos se ejecutó en cumplimiento con la ley Crecer Juntos, la cual establece restricciones para prevenir la exposición de niñas, niños y adolescentes a trabajos nocturnos y al consumo de sustancias.

«Para nosotros como instituciones del Estado es importante, en el marco del Sistema de Protección, hacer intervenciones de carácter conjunta que permita la no exposición de niñas, niños y adolescentes, y garantizar que estos entornos sean seguros. Concientizar a su familia de la importancia de no acudir o llevar a sus niños y niñas no propios a su edad», explicó la jefa de la Unidad de Protección de Derechos Individuales del Conapina, Alicia Guerra.

Estas acciones cuentan con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y las municipalidades de las localidades intervenidas.

«Solo en el 2023, más de 185 centros nocturnos han sido objeto de intervención en distintos departamentos del país, permitiéndole al Conapina reafirmar su compromiso con la seguridad de la niñez y adolescencia en El Salvador y dejando de manifiesto el compromiso del Estado por la construcción de un entorno seguro y respetuoso que promueva el crecimiento, el desarrollo y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes», detalló el Consejo.

