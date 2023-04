VIDEO | Hombre en Carolina del Norte y oso viven momento aterrador al mismo tiempo en curioso encuentro

Las montañas Blue Ridge de Carolina del Norte, tienen una gran variedad de fauna pero sin duda, uno de los ejemplares más comunes son los osos, aunque uno de ellos decidió hacer un paseo más alejado de su zona.

En Asheville, un hombre que tomaba un descanso en la comodidad de su casa, se estremeció al escuchar un sonido sonoro y extraño.

A Ring camera captured the moment a man in Asheville, North Carolina and a bear came face to face, giving each other a scare. 😲 (Video courtesy: David Oppenheimer)https://t.co/hFQ8PhAgmu pic.twitter.com/HHYizHhol2