VIDEO | Apóstol Santiago Zúniga se encuentra ingresado en un centro médico, debido a su delicado estado de salud

El presidente Joe Biden tiene previsto viajar hoy, martes a Buffalo, Nueva York, para reunirse con las familias de las víctimas del tiroteo masivo ocurrido el sábado en una tienda de comestibles que dejó 10 muertos, confirmó el domingo la Casa Blanca.

En un encuentro con los periodistas el domingo, el mandatario señaló que aún no había hablado con las familias de las víctimas, indicando que estaba tratando de elaborar un cronograma para poder viajar a Buffalo. Además sostuvo una conversación con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

Biden expresó sus condolencias a los familiares durante los Servicio Conmemorativos de los oficiales Nacionales de la Paz del domingo, señalando que recibía informes regulares de su equipo..

Jill and I will travel to Buffalo on Tuesday to grieve with the community that lost ten lives in a senseless and horrific mass shooting.